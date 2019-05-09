محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأربعاء الموافق 8 مايو:
أول رد رسمي من الأهلي على أنباء مغادرة لاسارتي للفريق
العين يعلق حول إمكانية استعادة الشحات من الأهلي
مصدر بالزمالك يكشف لمصراوي حقيقة طلب تأجيل مواجهة الإنتاج بالدوري
مصدر بالزمالك: تقرير جروس يحسم ملف المعارين
الأهلي يعلن جاهزية الشحات لمواجهة سموحة.. وشكوك حول عودة الشيخ
محمد يوسف يتحدث عن.. سموحة "العنيد" وما يحتاجه الأهلي في المرحلة الحالية
الكاف يُخطر المنتخبات بموعد الحضور لكأس الأمم
عامر حسين: الزمالك لم يطلب تأجيل مبارياته.. والقمة قد تقام قبل كأس الأمم
مورا: لم يكن يصدق أحد أننا نستطيع فعل هذا السيناريو
مدرب توتنهام "باكيا" بعد مباراة أياكس: شكرا لكرة القدم
مدافع توتنهام: من حقنا الاحتفال بالفوز على أياكس قبل التفكير في النهائي
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. تعليق الأهلي على رحيل لاسارتي.. رحيل الشحات للعين.. وقرار جروس الحاسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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