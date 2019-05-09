رياضة | الهلال السعودي يخطط لإجراء تغييرات في قائمة الأجانب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال السعودي يخطط لإجراء تغييرات في قائمة الأجانب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية، أن نادي الهلال السعودي يخطط لإجراء تغييرات في قائمة الأجانب وذلك استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2019/2020.

وتنوي إدارة الهلال، الأبقاء على الرباعي الأجنبي "الفرنسي بافتيمبي جوميز، الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الأسترالي ميلوس ديجنيك، والبرازيلي كارلوس إدواردو".

وتلقى البرازيلي إدواردو عدة عروض للرحيل عن الموج الأزرق لكن يبدو أن الإدارة الهلالية سوف ترفض المقدمة لضمه من أجل أن يستمر مع الفريق ويواصل مستواه المميز.

كما يتصارع نادي الهلال مع النصر على شراء عقد المهاجم البيروفي أندريه كاريلو من ناديه بنفيكا البرتغالي وذلك بعدما قدم اللاعب مستوى مميز بقميص الموج الأزرق خلال فترة إعارته.

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وأكدت التقارير أن الإدارة الهلالية تفكر في الاستغناء عن الحارس علي الحبسي والثنائي الإسباني ألبرتو بوتيا وسوريانو.

كما يستعيد نادي الهلال خدمات لاعبه الإماراتي عمر عبدالرحمن عموري في بداية الموسم المقبل بعد تماثله للشفاء بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي في بداية الموسم الحالي.

ويدرس مسؤولو نادي الهلال الإبقاء على عمر خربين المعار لصفوف بيراميدز بجانب الاستعانة بخدمات حارس أجنبي في فترة الميركاتو الصيفي.

والجدير بالذكر أن الأمير محمد بن فيصل قد قدم استقالته من رئاسة نادي الهلال عقب الخسارة من التعاون دورياً ويرأس حالياً النادي عبدالله الجربوع لنهاية الموسم الجاري وبعدها سيتم انتخاب أدارة جديدة.