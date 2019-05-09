رياضة | لوكاكو أول طلبات كونتي في إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكاكو أول طلبات كونتي في إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم عن اقتراب أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لتشيلسي من قيادة إنتر ميلان بدايةً من الموسم الجديد خلفًا للوتشيانو سباليتي.

وأكدت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أن كونتي توصل لاتفاق مبدئي لقيادة إنتر ميلان في الموسم المقبل خلفًا للوتشيانو سباليتي المدير الفني الحالي للفريق.

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وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن كونتي حدد الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو نجم مانشستر يونايتد ليكون أول طلبات الفريق في الموسم المقبل.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن كونتي طلب بالفعل شراء لوكاكو من خلال حديثه مع بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لإنتر ميلان.

ونوهت الصحيفة الإيطالية بأن كونتي يسعى للعودة إلى التدريب من بوابة إنتر ميلان بينما يحاول إنتر ميلان العودة بقوة إلى مصاف كبار أوروبا بعد أعوام من الغياب.