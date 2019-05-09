رياضة | باريس سان جيرمان يحدد 350 مليون يورو للتخلي عن نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحدد 350 مليون يورو للتخلي عن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية فرنسية اليوم أن إدارة باريس سان جيرمان حددت السعر المطلوب من أجل التخلي عن نجم الفريق البرازيلي نيمار دا سيلفا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع Le10Sport الفرنسي أن باريس سان جيرمان حدد مبلغ 350 مليون يورو للتخلي عن نيمار الذي يرغب في الرحيل إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الجاري.

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وأفاد الموقع الفرنسي أن PSG يطمح في تحقيق أكبر صفقة في تاريخ كرة القدم برحيل نيمار إلى صفوف ريال مدريد.

وأشار الموقع الفرنسي إلى أن نيمار انضم لباريس سان جيرمان من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو ويتقاضى 38 مليون يورو سنويا.

وأكد الموقع الفرنسي بأن نيمار يرغب في الرحيل عن باريس سان جيرمان في الصيف المقبل بعد الفشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا خلال عامين والخروج من دور الـ16 من البطولة لمدة موسمين متتاليين.