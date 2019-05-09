رياضة | مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 9 مايو والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الخميس 9 مايو والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الخميس 9 مايو بعض المباريات في الدوريات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الخميس 9 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري الأوروبي

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فالنسيا vs أرسنال ..في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

تشيلسي vs اينتراخت فرانكفورت ..في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

- الدوري المصري

الزمالك vs وادي دجلة ..في الساعة 10 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية.