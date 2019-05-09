لماذا تركت حافلة برشلونة ليونيل ميسي وحيدا في «الأنفيلد» بعد الهزيمة القاسية؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

غادرت حافلة فريق برشلونة الإسباني، ملعب “الأنفيلد” في مدينة ليفربول، ولم تنتظر نجم الفريق ليونيل ميسي، بعدما تكبد الـ”بلوغرانا” هزيمة قاسية أمام ليفربول الإنجليزي 4 / صفر، في إياب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

صحيفة “مترو” الإنجليزية، ذكرت أن ميسي شوهد يخرج بمفرده من منطقة المقابلات الصحفية في ملعب “أنفيلد”، لكنه لم يدل بأي تصريح وبدا في حالة من الغضب الشديد.

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وبحسب ما نقلته El Chiringuito التليفزيونية الإسبانية، غادرت حافلة برشلونة إلى المطار بينما ظل ميسي في آنفيلد ينتظر الخضوع لعينة المنشطات.. مشيرة إلى أن جهدا كبيرا تم بذله لأجل جمع ميسي مع باقي اللاعبين وطاقم الفريق قبل العودة إلى إسبانيا، لكن ميسي لم يغادر مع باقي زملائه.

ليفربول حقق فوزًا تاريخيًا على برشلونة بعدما نجح في تحويل تأخره بثلاثية دون رد في مباراة الذهاب إلى فوز برباعية نظيفة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسجل أهداف الفريق أوريجي هدفين، وفينالدوم هدفين.

ليفربول سيلعب مع الفائز من مواجهة أياكس أمستردام الهولندي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزي، مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، 1 يونيو المقبل على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” ملعب أتليتكو مدريد الإسباني.