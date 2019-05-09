شكرا لقرائتكم خبر عن «اتحاد القدم»: إطلاق تجريبي لمراكز التدريب الإقليمية لاكتشاف المواهب الكروية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) يطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم (الخميس) المرحلة التجريبية لمراكز التدريب الإقليمية التي يقيمها الاتحاد. يطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم (الخميس) المرحلة التجريبية لمراكز التدريب الإقليمية التي يقيمها الاتحاد. وتبدأ المرحلة التجريبية في الرياض والمدينة المنورة، وسيستكمل باقي النطاق الجغرافي بعد أن يتم تقييم المرحلة التجريبية ووضع التصور النهائي للمرحلة القادمة. وتهدف مراكز التدريب الإقليمية إلى توفير الفرص لاكتشاف المواهب الكروية وصقلها وفق خطة طويلة المدى تهدف إلى الاهتمام بها تحت رعاية الاتحاد. وحدد المشرف الفني العام على المشروع بندر الأحمدي أربع مراحل للمشروع، تبدأ من الإعلان عن استقبال المواهب، والتجارب والاختبارات، ثم مرحلة التدريب في المركز، وأخيرًا تقييم المرحلة التجريبية.



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