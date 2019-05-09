شكرا لقرائتكم محمد صلاح "عازف الألحان والطرب" فى أنشودة دينية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل منشد دينى يغنى لمحمد صلاح : صلاح يا عازف الألحان والطرب" قام المنشد الدينى طارق عبد الرحمن بأداء أغنية للدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول وهداف البريميرليج والأسطورة الكروية الخالدة فى الكرة العربية. وتحمل الأغنية: "صلاح يا عازف الألحان والطرب" والتى قدمها المنشد الدينى حبًا فى النجم المصري المتألق فى الملاعب العالمية. Advertisements وعرض برنامج ملعب أون المذاع على قناة "أون سبورت" تصريحات المبتهل والفارق بين أداء الأغنية والابتهال الذى قال أنه يكون لله فقط. وينتظر محمد صلاح قيادة ليفربول ضد توتنهام فى نهائي أبطال أوروبا فى المباراة التى ستقام فى المباراة النهائية.

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