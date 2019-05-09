موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة فى الدوري المصري الممتاز...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

يلتقى الزمالك أمام وادي دجلة بالدوري المصري الممتاز ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرون، على ستاد بتروسبورت، فى تمام الساعة العاشرة مساءاً، والمذاع على قناة On Sport HD ونايل سبورت على التليفزيون المصري .



موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

تعد مباراة هامة بالنسبة للقلعة البيضاء لتقليص الفارق مع المتصدر النادي الأهلى وبيراميدز صاحب المركز الثاني، بخلاف استعادة الانتصارات المحلية بعد الهزيمة الأخيرة أمام بيراميدز، حيث يحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 60 نقطة، فيما يتصدر الأهلى برصيد 67 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 65 نقطة .



موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

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موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

القلعة البيضاء خاضت 27 مباراة حققت الفوز فى 18 وتعادلت فى 6 مواجهات، وخسرت 3 لقاءات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكهم 23 هدف، فيما يحتل وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، جمعهم من 30 مباراة، فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 لقاءات و خسر 13 مواجهة.



موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

تأكد غياب المغربى خالد بوطيب عن مباراة الزمالك ضد وادى دجلة، للإصابة التى لحقت به فى مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي في 18 إبريل الماضى، وغياب حمدى النقاز الظهير الأيمن للنادى الأبيض للايقاف، فيما يعود الظهير الأيمن حازم إمام الذى تعافى من الاصابة ولكن لم يدفع به المدير الفنى للاطمئنان عليه، كما ينوى كريستيان جروس الدفع بمحمد عبد السلام لاعب الزمالك فى مركز الظهير الأيمن فى المباراة المقبلة .

موعد مباراة الزمالك ضد وادي دجلة

وعد كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك لاعبه أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، فى جلسة خاصة جمعت بينهما، بالعودة للظهور مع الزمالك فى المباريات المقبلة، مؤكدًا إنه سيكون فى حاجة كبيرة لخدماته فى الفترة المقبلة، وذلك ضمن إطار خطته لإراحة اللاعبين الاساسين قبل نهائى الكونفدرالية لعدم تعرضهم للإجهاد .