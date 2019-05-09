شكرا لقرائتكم اجتماع اتحاد تنس الطاولة لمناقشة عقد الرعاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور يعقد اجتماعا اليوم ، لمناقشة عدة امور هامة ، منها اعتماد عقد الرعاية الذى تم توقيعه أمس مع إحدى الشركات الهندية.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع أيضا مناقشة خطة النشاط ، و الأجندة الدولية للبطولات ، فضلا عن الدعوة التى تلقاها الاتحاد من الصين للمشاركة فى احدى البطولات لمنتخب الناشئين و كذلك إقامة معسكر هناك.
يذكر أن الطاولة وقع عقد الرعاية أمس بحضور رئيس الشركة الهندى، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى، وخالد الصالحى رئيس الاتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة .
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