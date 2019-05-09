شكرا لقرائتكم الزمالك vs وادى دجلة.. جروس يعلن قائمة الأبيض لمواجهة الخميس المرتقبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الزمالك مباراة هامة أمام وادى دجلة فى العاشرة مساء الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرين من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وأعلن كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك قائمة الفريق لمواجهة وداى دجلة، التى ستكون كالتالى في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد وبالنسبة إلى خط الدفاع يتواجد محمود علاء - محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش - محمد عبد السلام - كماتشو - بهاء مجدي - عبد الله جمعه

أما فى مركز خط الوسط : طارق حامد - محمود عبد العزيز - محمد حسن – احمد سيد زيزو - يوسف اوباما - محمود عبد المنعم كهربا - محمد ابراهيم - ايمن حفني - ابراهيم حسن، وفي خط الهجوم يتواجد كلا حميد احداد وعمر السعيد.