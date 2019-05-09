شكرا لقرائتكم اليوم .. انطلاق بطولة السوبر لكرة اليد للرجال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق اليوم الخميس ، أولى مواجهات بطولة السوبر لكرة اليد للرجال و التى تستضيفها صالة أكتوبر الدولية على مدار 3 أيام متتالية .

و تشهد الجولة الأولى لقاءات بين كلا ، الزمالك مع سبورتنج و الأهلى مع طلائع الجيش ، فيما يلتقى سبورتنج مع الأهلى غدا و طلائع الجيش مع الزمالك .

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فيما تشهد الجولة الأخيرة مواجهتين بين ، طلائع الجيش مع سبورتنج و الزمالك مع الأهلى .