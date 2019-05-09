شكرا لقرائتكم طارق يحيي: كنا بنتعذب باللعب فى نهار رمضان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طارق يحيي : كنا بنتعذب باللعب فى نهار رمضان أكد طارق يحيي نجم الزمالك السابق أن اللاعبين فى عهده يلعبون فى الثانية ظهرًا خلال شهر رمضان مبارك وهو أمر كان بعيد عن الانسانية اتجاه اللاعبين مؤكدًا ان جيله سواء فاروق جعفر وحسن شحاته وغيرهم تعرضوا للتعذيب فى خوض مثل هذه المباريات. Advertisements أضاف طارق يحيي أنه خاض مباراة فى المحلة فى الثانية ظهرا وبعدها خرجوا فى العودة للقاهرة وفطروا فى الطريق وجبة "كباب وكفتة". وقال يحيي أن اللعب حاليا بعد الفطر امر ايجابي جدًا للاعبين على عكس ما عانوه خلال السنوات الماضية.

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