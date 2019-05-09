شكرا لقرائتكم حلمى طولان يعلن قائمة زعيم الثغر لمواجهة إنبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاتحاد السكندرى مباراة هامة أمام انبى غداً الجمعة، على ستاد المكس، فى الجولة الـ 32 من عمر بطولة الدورى الممتاز، وأعلن حلمى طولان المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى على اختيار ١٨ لاعب للدخول فى معسكر مغلق عقب تدريب مساء أمس، استعداد لمباراة انبى بالاسبوع ٣٢ والمقرر لها غدا الجمعة.

وجاءت قائمة الإتحاد للمباراة كالتالى: فى حراسه المرمى الهانى سليمان ومحمود الزنفلى، وفى خط الظهر احمد توفيق ومحمود شعبان وولاس دسليفا ومحمد انور وسيد سالم ومحمد ناصف و كريم الديب ومحمود رزق، أما فى خط الوسط يتواجد نور السيد، احمد نبيل مانجا وخالد الغندور وكريم ممدوح وعمار حمدى.

وبالنسبة لخط الهجوم ضمت القائمة تشوكا و رزاق سيسيه و خالد قمر، بينما يغيب عن اللقاء صبحى سليمان و محمد عادل و بازوكا و تونى سليفا و هشام صلاح و محمد جدو و دوادا و صبرى رحيل و فوزى الحناوى، وحضر التدريب محمد مصيلحى رئيس النادى وطالب اللاعبين بالفوز على انبى وحصد الثلاث نقاط.