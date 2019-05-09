شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد تنس الطاولة يجتمع اليوم لاعتماد الرعاية و مناقشة خطة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور اجتماع اليوم ، لمناقشة عدة امور هامة، منها اعتماد عقد الرعاية الذى تم توقيعه أمس مع إحدى الشركات الهندية.

ومن المقرر أن يشهد الاجتماع أيضا مناقشة خطة النشاط ، والأجندة الدولية للبطولات ، فضلا عن الدعوة التى تلقاها الاتحاد من الصين للمشاركة فى احدى البطولات لمنتخب الناشئين و كذلك إقامة معسكر هناك.

يذكر أن الطاولة وقع عقد الرعاية أمس بحضور رئيس الشركة الهندى، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى، وخالد الصالحى رئيس الاتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة .