شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد تنس الطاولة يجتمع اليوم لاعتماد الرعاية و مناقشة خطة النشاط والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اتحاد تنس الطاولة برئاسة معتز عاشور اجتماع اليوم ، لمناقشة عدة امور هامة، منها اعتماد عقد الرعاية الذى تم توقيعه أمس مع إحدى الشركات الهندية.
ومن المقرر أن يشهد الاجتماع أيضا مناقشة خطة النشاط ، والأجندة الدولية للبطولات ، فضلا عن الدعوة التى تلقاها الاتحاد من الصين للمشاركة فى احدى البطولات لمنتخب الناشئين و كذلك إقامة معسكر هناك.
يذكر أن الطاولة وقع عقد الرعاية أمس بحضور رئيس الشركة الهندى، ومعتز عاشور رئيس الاتحاد المصرى، وخالد الصالحى رئيس الاتحاد الأفريقى، بالإضافة إلى أعضاء مجلس الإدارة .
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