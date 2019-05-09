شكرا لقرائتكم خبر عن مختار مختار يعلن قائمة الانتاج الحربى لمواجهة الاسماعيلى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن اليوم، الخميس ، مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى قائمة لاعبيه التى تستعد لدخول معسكر مغلق استعداداً لمواجهة الاسماعيلى والمقرر لها غداً الجمعة على ستاد كلية الشرطة فى إطار مباريات الجولة 32 لمسابقة الدوري العام

وتبدو صفوف الإنتاج الحربى مكتملة بإستثناء الثلاثى المصاب محمود البدرى وعامر عامر وأحمد دويدار .

وخسر الإنتاج الحربى من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات الجولة 30 للدورى، والتى أقيمت على استاد بتروسبورت.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 35 نقطة، بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 11 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.