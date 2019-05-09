الزمالك يكتسح الأهلى 7-3 فى افتتاح دورة الصيد الرمضانية برعاية سوبر كورة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق قدامى الزمالك على الأهلي بنتيجة 7/3 في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء بافتتاح دورة نادي الصيد بالدقي برعاية سوبر كورة للتفاصيل اضغط هنا .

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