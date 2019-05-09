شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك مع سبورتنج .. الأهلى أمام الجيش فى أولى جولات سوبر اليد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس، أولى مواجهات بطولة السوبر لكرة اليد للرجال والتى تستضيفها صالة أكتوبر الدولية على مدار 3 أيام متتالية .
وتشهد الجولة الأولى لقاءات بين كلا، الزمالك مع سبورتنج والأهلى مع طلائع الجيش، فيما يلتقى سبورتنج مع الأهلى غدا و طلائع الجيش مع الزمالك .
فيما تشهد الجولة الأخيرة مواجهتين بين طلائع الجيش مع سبورتنج والزمالك مع الأهلى .
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