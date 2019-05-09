شكرا لقرائتكم خبر عن وادى دجلة يحشد 23 لاعبًا لمواجهة الزمالك الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن اليوناني تلكيس جونيس المدير الفني لوادي دجلة قائمة فريقه لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها فى العاشرة مساء اليوم الخميس، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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وضمت قائمة دجلة كلاً من..

محمد عبد المنصف، خالد وليد، خالد رضا، اسحاقو يعقوبو، أسامة العزب، رمزي خالد، محمد أشرف، دودو الجباس، مصطفي طلعت، محمد هلال، عمرو صالح، محمد عبد العاطى، حسام عرفات، بوزاس فاسيلوس، أيمن عادل، محمد جمال بيبو، محمد رضا، أحمد بيكهام، إبراهيم عايش، محمود مرعى، أحمد سيد، إبراهيما نداى، وبسام وليد.

ويدخل الزمالك مواجهة وادى دجلة محتلاً المركز الثالث برصيد 60 نقطة، وذلك بعد أن خاض 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 وتعادل فى 6، وخسر 3 مواجهات، وأحرز لاعبوه 54 هدف، واستقبلت شباكه 23 هدف، فى الوقت الذى يحتل فيه وادى دجلة المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بعدما خاض 30 مباراة، حقق الفوز فى 9 مواجهات وتعادل فى 8 و خسر 13.