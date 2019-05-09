شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي يجتمع مع باهر المحمدي استعدادا لمواجهة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

عقد محمود جابر المدرب العام لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى اجتماعا مع باهر المحمدي مدافع الفريق وذلك على هامش المران الرئيسي مساء أمس .

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ويحرص الجهاز الفني على تحفيز لاعبيه باستمرار من أجل حثهم على استعادة مستواهم المعهود وهو ما سينعكس على نتائج الفريق بشكل إيجابي.

ويحل الدراويش ضيفا على فريق الانتاج الحربي يوم الجمعة المقبل لحساب الأسبوع الـ32 بمسابقة الدوري المصري.