شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة إنبي.. و"مصيلحى" يحفز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استقر حلمى طولان المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى على اختيار ١٨ لاعب للدخول فى معسكر مغلق عقب تدريب مساء أمس ، على ملعب الحدود بالمكس استعداد لمباراة انبى بالاسبوع ٣٢ والمقرر لها غدا الجمعة.

وضمت القائمة كل من :

حراسة المرمى : الهانى سليمان و محمود الزنفلى

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خط الظهر: أحمد توفيق و محمود شعبان و ولاس دسليفا ومحمد انور و سيد سالم و محمد ناصف و كريم الديب و محمود رزق.

خط الوسط : نور السيد احمد نبيل مانجا و خالد الغندور و كربم ممدوح و عمار حمدى.

خط الهجوم :تشوكا و رزاق سيسيه و خالد قمر

ويغيب عن اللقاء صبحى سليمان و محمد عادل و بازوكا و تونى سليفا و هشام صلاح و محمد جدو و دوادا و صبرى رحيل و فوزى الحناوى.

حضر التدريب محمد مصيلحى رئيس النادى وطالب اللاعبين بالفوز على انبى وحصد الثلاث نقاط.