شكرا لقرائتكم خبر عن طولان يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة إنبي.. و"مصيلحى" يحفز اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقر حلمى طولان المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الاتحاد السكندرى على اختيار ١٨ لاعب للدخول فى معسكر مغلق عقب تدريب مساء أمس ، على ملعب الحدود بالمكس استعداد لمباراة انبى بالاسبوع ٣٢ والمقرر لها غدا الجمعة.
وضمت القائمة كل من :
حراسة المرمى : الهانى سليمان و محمود الزنفلى
خط الظهر: أحمد توفيق و محمود شعبان و ولاس دسليفا ومحمد انور و سيد سالم و محمد ناصف و كريم الديب و محمود رزق.
خط الوسط : نور السيد احمد نبيل مانجا و خالد الغندور و كربم ممدوح و عمار حمدى.
خط الهجوم :تشوكا و رزاق سيسيه و خالد قمر
ويغيب عن اللقاء صبحى سليمان و محمد عادل و بازوكا و تونى سليفا و هشام صلاح و محمد جدو و دوادا و صبرى رحيل و فوزى الحناوى.
حضر التدريب محمد مصيلحى رئيس النادى وطالب اللاعبين بالفوز على انبى وحصد الثلاث نقاط.
كانت هذه تفاصيل خبر طولان يعلن قائمة الاتحاد لمواجهة إنبي.. و"مصيلحى" يحفز اللاعبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.