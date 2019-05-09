"العميد" يستقر على 22 لاعبا لمواجهة الأهلى في الدوري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار حسام حسن المدير الفنى لسموحة 22 لاع لمواجهة الاهلى فى المباراه المقرر لها العاشره مساء السبت المقبل على ملعب بتروسبورت. وحضر التدريب محمد فرج عامر رئيس النادى وطالب اللاعبين بضرورة تقديم أداء رجولى أمام متصدر الدورى وتحقيق نتيجة ايجابية . وضمت القائمة كل من : حراسه المرمى: Advertisements محمد ابو جبل و احمد الشيخ خط الدفاع:السيد فريد و رجب نبيل و محمود منصور وفارس مجاهد و محمود معاذ و شريف رضا و اسلام صالح واحمد صبحى خط الوسط : أحمد حمص و ابراهيم عبد القوى و شيخ بامبا وايدى ايمومو و احمد مصطفى و عمرو بركات و احمد ابو الفتوح و عبد العزيز امام و محمود سامى خط الهجوم : حسام حسن وايريك نسيبامبى و اوميد اوكيرى.

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