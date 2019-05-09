شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يختتم استعداداته اليوم لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم الاتحاد السكندرى استعدادته اليوم لمواجهة إنبى مساء غدا الجمعة باستاد المكس فى إطار مباريات الجولة الـ32 للدورى .

ويعيش الفريق الكروى للاتحاد حالة من الهدوء بعد تخطى عقبة الإسماعيلى فى دور الثمانية لبطولة كاس مصر والوصول للدور قبل النهائى للبطولة بعد غياب 15 سنة .

ومن المتوقع أن يضم حلمى طولان الـ23 لاعبا الذين دخلوا معسكر الإسماعيلى الأخير على أن يتم اختيار 18 لاعبا منهم قبل المباراة

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وتضم القائمة كل من " الهانى سليمان – محمود الزنفلى – محمد أنور – محمود رزق – ولاس يلفا – صبحى سليمان – محمد بازوكا – محمد ناصف – السيد سالم – محمود شعبان – كريم الديب – احمد نبيل مانجا –نور السيد – محمد عادل – خالد الغندور – أحمد داودا – أحمد توفيق – تشوكا – جدو – خالد قمر – رزاق سيسيه – عمار حمدى – كريم ممدوح .

يدخل الإتحاد السكندرى لقاء إنبى متسلحا بفوزه الأخير بالدورى على النجوم بهدفين مقابل هدف وهو ما رفع رصيده إلى 36 نقطة فى المركز التاسع .