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المقاولون العرب يدخل معسكرا مغلقا استعداداً لمباراة الجونة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فريق المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس إلى مدينة الجونة اليوم الخميس، وذلك من أجل الدخول في معسكر مغلق قبل انطلاق مباراته مع فريق الجونة والتى تقام ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري العام .

ويفتقد ذئاب الجبل لاعبيه يوسف الجوهري، وطاهر محمد طاهر اللذان يغيبان عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

وتقام مباراة المقاولون العرب والجونة في العاشرة مساء غداً الجمعة في المباراة التي يستضيفها استاد الجونة.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 44 نقطة، حيث خاض ذئاب الجبل 31 مباراة حقق المقاولون الفوز في 12 مباراة وتعادل في 8 مباريات أخرى، فيما تلقى الهزيمة في 11 لقاء .  

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