موعد مباراة مباراة ارسنال الانجليزي وفالنسيا الاسباني في الدوري الأوروبي

يحتضن ملعب ميستايا مباراة أرسنال الانجليزي وفالنسيا الإسباني مساء يوم الغد الخميس 9-5-2019 ، ضمن لقاء إياب الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 22:00 مساءً بتوقيت مكه المكرمه، على أن يتم نقل مباراة أرسنال وفالنسيا عبر قناة بي ان سبورت اتش دي 1 بصوت المعلق سوار الذهب .

يتواجد أرسنال حالياً في المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما نجح في حصد 67 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فالنسيا المركز الخامس بترتيب الدوري الإسباني، بعد نجاحه في حصد 55 نقطة.

فاز الفريق الإسباني في 3 مباريات من أصل آخر 6 خاضها بكافة البطولات، فيما خسر في 3 مباريات أخرى، كما لم يتعادل مطلقاً.

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على الجانب المقابل، لم يعرف الفريق اللندني طعم الانتصار سوى في مباراة واحدة فقط من أصل آخر 5 خاضها بجميع البطولات، وفي مقابل ذلك تعرض للخسارة في 3 مباريات، كما سقط في فخ التعادل في مباراة أخرى.

ينتظر المدفعجية مباراة وحيدة على نهاية موسمه المحلي، حيث يواجه مضيفه بيرنلي بالدوري الإنجليزي.