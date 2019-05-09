بالفيديو.. لحظات الفرحة والحزن في مباراة أياكس وتوتنهام

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

شهدت مباراة أياكس الهولندي وتوتنهام الإنجليزي سيناريو مجنونًا بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدفين بعدما كان متأخرًا بهدفين نظيفين في الشوط الأول خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس الأربعاء ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

أياكس الذي فاز في ملعب توتنهام بهدف نظيف تقدم بهدفين نظيفين في الشوط الأول ليقترب من التأهل لدور نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول ولكن لوكاس مورا كان له رأيًا مخالفًا فسجل هاتريك في الشوط الثاني.

الفيديو التالي يرصيد لحظات الفرحة والحزن على هامش فوز توتنهام على نظيره أياكس: