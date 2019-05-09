ملف الأربعاء.. وجه جديد في قائمة الزمالك.. الريمونتادا الإنجليزية.. و "طفل ليفربول"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
مران الأهلي.. انتظام الشيخ والشحات.. فقرة خاصة للتصويب على المرمى.. وتدريب قوي للحراس
قائمة الزمالك لمباراة دجلة.. كماتشو ينضم.. و8 مستبعدين
"حلم صلاح".. تعرف على موعد وملعب نهائي دوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام
بالفيديو.. ردود فعل "مجنونة" من معلقي قناة ليفربول على رباعية برشلونة
إندبندنت: طفل ليفربول سبب هدف التأهل أمام برشلونة
صوت لصلاح.. جائزة جماهيرية.. "مو" ضمن المرشحين لأفضل لاعب بالبريميرليج
بالفيديو.. دي ليخت يضرب ثلاثة أرقام بهدفه التاريخي في توتنهام
تقرير.. ماذا ينتظر الزمالك والنهضة قبل نهائي الكونفدرالية؟
الريمونتادا الإنجليزية مستمرة.. بالفيديو: هاتريك مورا يضع توتنهام في النهائي أمام ليفربول
تقرير: أخبار جيدة لنهضة بركان قبل مواجهة الزمالك
7 أوراق قد تمنح جروس الحل الأمثل لتجنب ضغط الـ11 يومًا قبل نهائي الكونفدرالية
من أجل التركيز.. تدريبات الأهلي مغلقة لانتهاء الدوري
تقرير.. أوريجي "منقذ ليفربول" من شبح الخروج إلى "تميمة" كلوب
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