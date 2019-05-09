مورا: لم يكن يصدق أحد أننا نستطيع فعل هذا السيناريو

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

أكد البرازيلي لوكاس مورا لاعب توتنهام الإنجليزي أن الفوز الذي حققه فريقه على آياكس أمستردام الهولندي 3 /2 في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، جاء بفضل مجهود الفريق ككل.

وكان مورا سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في شباك آياكس، ليتأهل فريقه إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، حيث يواجه مواطنه ليفربول في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد، في الأول من يونيو المقبل.

وقال مورا في تصريحات إعلامية عقب المباراة:"أنا فخور للغاية بأنني شاركت في تلك المباراة، وبأنني جزء من عائلة توتنهام، إنها أفضل مباراة في مسيرتي".

Advertisements

وأضاف: "كرة القدم شيء رائع تمنحنا السعادة ، لم يكن أحد يصدق أننا نستطيع فعل هذا السيناريو".

واختتم: "أريد أن أشكر زملائي في توتنهام، على ما يمنحوني إياه، إنهم بمثابة العائلة بالنسبة لي".

وتأهل توتنهام إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم عقب فوزه على آياكس أمستردام الهولندي 3 /2 في هولندا، ليعوض خسارته السابقة على ملعبه ووسط جماهيره صفر / 1 في مباراة الذهاب.