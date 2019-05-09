بالصور.. شركة ملابس وأدوات رياضية عالمية ترعى اتحاد تنس الطاولة حتى طوكيو 2020

نجح مجلس اداراة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور في توقيع عقد رعاية، مع احد الشركات العالمية العاملة في مجال الأدوات الرياضية.

ووقع الاتحاد عقود الرعاية في مؤتمر صحفي بأحد فنادق القاهرة الكبرى بحضور ريئس مجلس ادارة الشركة الهندي فيفك والمندس خالد الصالحي رئئس الاتحاد الافريقي لتنس الطاولة وأعضاء مجلس الادارة المستشار خالدالحفني و تامر وفقي وعبدالعزيز السيسي وهبة حامد واحمد الصياد المدير التنفيذي.

وأكد معتز عاشور رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة أن عقد الرعاية يمتد لعامين من الان وحتى ديسمبر 2020، ويتضمن توفير الأدوات والملابس لكل المنتخبات الوطنية، وإقامة معسكرات خارجية من أجل الاستعدادات للبطولات الافريقية والدولية ودورة الألعاب الأفريقية، ودورة الألعاب العربية، واولمبياد طوكيو 2020.

وأوضح عاشور أن عقد الرعاية بقيمة 200 الف دولار مقسمة إلى 160 الف دولار أدوات وملابس و40 الف دولار لرعاية معسكرات الاعداد والبطولات التي ينظمها الإتحاد، إضافة إلى تنظيم معسكرات متبادله بين البلدين، على أن يشمل البروتوكول رعاية اللاعبين المميزين والأندية أيضا خلال الفترة المقبلة وعدم اقتصاره على المنتخبات الوطنية فقط.

وأشاد رئيس اتحاد تنس الطاولة بالشركة الهندية التي تعد أحد أكبر الشركات العاملة في مجال

في حين أعرب فيفك رئيس الشركة الهندي عن سعادته بالتواجد في مصر مجددا لافتا إلى أن له ذكريات في مصر عندما كان لاعبا ويجضر منافسات في مصر، مشيرا إلى أن هناك تشابه كبير بين مصر والهند وهو ما يجعل مصر دولة محببه جدا لديه.

وأكد فيفيك أن هذا البروتوكول بداية. فقط للمزيد من التعاون بين مصر والهند في مختلف المجالات وليس تنس الطاولة فقط. مشيدا بمستوى تنس الطاولة المصري والذي أكد أنه ينتظر مستقبلا واعدا وأنه سيسعى من خلال التعاون مع الاتحاد المصري للوصول به إلى العالمية.

وقامت الشركة الراعية والاتحاد الأفريقي والمصري بتكريم رموز تنس الطاولة واللاعبين المميزين على هامش توقيع عقد الرعاية. الألعاب العربية، واولمبياد طوكيو 2020.وأوضح عاشور أن عقد الرعاية بقيمة 200 الف دولار مقسمة إلى 160 الف دولار أدوات وملابس و40 الف دولار لرعاية معسكرات الاعداد والبطولات التي ينظمها الإتحاد، إضافة إلى تنظيم معسكرات متبادله بين البلدين، على أن يشمل البروتوكول رعاية اللاعبين المميزين والأندية أيضا خلال الفترة المقبلة وعدم اقتصاره على المنتخبات الوطنية فقط.وأشاد رئيس اتحاد تنس الطاولة بالشركة الهندية التي تعد أحد أكبر الشركات العاملة في مجال الرياضة حيث ترعى أكثر من 90 اتحاد رياضي في مختلف الألعاب والتي حرصت علىرعاية الاتحاد المصري انطلاقا من دور مصر الريادي أفريقيا وعربيا، موجها الشكر للمستشار رضا الحفني مدير التعاقدات على نجاحه في إبرام. عقد مميز مع الشركة الهندية.في حين أعرب فيفك رئيس الشركة الهندي عن سعادته بالتواجد في مصر مجددا لافتا إلى أن له ذكريات في مصر عندما كان لاعبا ويجضر منافسات في مصر، مشيرا إلى أن هناك تشابه كبير بين مصر والهند وهو ما يجعل مصر دولة محببه جدا لديه.وأكد فيفيك أن هذا البروتوكول بداية. فقط للمزيد من التعاون بين مصر والهند في مختلف المجالات وليس تنس الطاولة فقط. مشيدا بمستوى تنس الطاولة المصري والذي أكد أنه ينتظر مستقبلا واعدا وأنه سيسعى من خلال التعاون مع الاتحاد المصري للوصول به إلى العالمية.وقامت الشركة الراعية والاتحاد الأفريقي والمصري بتكريم رموز تنس الطاولة واللاعبين المميزين على هامش توقيع عقد الرعاية. Advertisements

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