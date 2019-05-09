ريمونتادا ليفربول وتوتنهام تطيح بقاعدة النجم الأوحد

غاب الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول وهاري كين مهاجم توتنهام عن مباراة فريقيهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

برشلونة نجح في التغلب على ليفربول بثلاثة أهداف دون مقابل في ذهاب دوري الأبطال على ملعب الكامب نو بمشاركة محمد صلاح.

لكن ليفربول تلقي صدمة قوية بعد إصابة الدولي المصري في مباراة فريقه أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي ليغيب عن مباراة العودة أمام برشلونة ويصعب مهمة الريدز في تخطي عقبة البلوجرانا.

إصابة صلاح رفعت أسهم برشلونة في التأهل لنهائي البطولة، لكن أبناء يورجن كلوب حققوا مفاجأة بريمونتادا تاريخية أمام برشلونة بأربعة اهداف نظيفة ليصلوا إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويتصدر محمد صلاح هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 22 هدفًا وحسم العديد من المباريات لفريقه، بالإضافة أنه مرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري هذا الموسم.

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وفي المقابل هاري كين مهاجم توتنهام أصيب في مباراة فريقه

أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال في المباراة التي فاز بها رفاق كين بهدف دون رد.

لكن توتنهام استطاع أن يطيح بمانشستر سيتي في مباراة العودة التي فاز بها الأخير بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ليتأهل توتنهام إلى نصف نهائي البطولة بمجموع المباراتين.

قائد توتنهام يقود فريقه لحسم العديد من المباريات ونافس الموسم الماضي على لقب هدافي الدوري لكن محمد صلاح حسم اللقب لصالحه.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا في الأول من يونيو المقبل على ملعب أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية.