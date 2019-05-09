موعد مباراة ارسنال وفالنسيا والقنوات الناقلة

يحل، فريق ارسنال الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على نظيره فالنسيا الإسباني مساء اليوم الخميس علي ملعب ميستايا، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي.
ويتطلع فريق ارسنال للتأهل على حساب الفريق الإسباني والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية للتأهل للدور المقبل، بينمايرغب فريق فالنسيا في تعويض نتيجة مبراة الذهاب مستغلًا الوضع على أرضة وسط جماهيرة.
موعد مباراة ارسنال وفالنسيا
تنطلق مباراة ارسنال وفالنسيا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة،
والساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
وفي تمام الساعة الواحدة عشر بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ارسنال وفالنسيا
تذاع مباراة ارسنال وفالنسيا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة،
معلق مباراة ارسنال وفالنسيا
يعلق على مباراة أرسنال وفالنسيا سوار الذهب.
جدير بالذكر أنتهت مباراة الذهاب في معقل ارسنال ونجح في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف لفالنسيا.
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