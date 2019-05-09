رياضة | تين هاج: قدمنا موسما مذهلا وتطورنا كفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تين هاج: قدمنا موسما مذهلا وتطورنا كفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح إيريك تين هاج المدير الفني لآياكس عقب الخسارة من توتنهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا وتوديع البطولة بأنهم قدموا موسم مذهل وتطوروا كفريق في البطولة.

وقال تين هاج في تصريحات عقب اللقاء : "قلت للاعبين بين الشوطين إن المباراة لم تنته بعد وكان واضحًا في آداء لاعبي توتنهام أنهم ما زالوا يؤمنون بحظوظهم".

Advertisements

وأضاف : "توتنهام لعب بشكل أفضل في الشوط الثاني، وصنع فرصا أكثر ونحن أيضا صنعنا فرصا للتسجيل ولكن ببساطة لم يكن ممكنا تسجيل الهدف الثالث".

وتحسر تين هاج على فؤصة المغربي حكيم زياش التي ردها القائم الأيسر في الدقائق الأخيرة لكنه أبدى تفاؤله وسط دموع لاعبيه الشباب.

واختتم تين هاج تصريحاته قائلاً : "لقد قدمنا موسما مذهلا في دوري الأبطال وتطورنا كثيرا كفريق".