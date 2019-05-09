رياضة | نجم توتنهام يكشف عن دور ليفربول في الفوز على آياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم توتنهام يكشف عن دور ليفربول في الفوز على آياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف داني روز نجم توتنهام عن دور ليفربول في الفوز على آياكس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتأهل للمباراة النهائية.

وقال روز في تصريحات نقلتها شبكة BBC : "شاهدنا ليفربول الليلة الماضية وهو ما أثبت لنا أن الأمر لا ينتهي إلا عندما ينتهي فعليًا. كنا محبطين من الكيفية التي بدأنا بها القسم الأول من المواجهة وحدث ذلك الليلة أيضًا لكن بين الشوطين خرجنا للملعب".

واختتم روز تصريحاته قائلاً : "تناول المدرب ماوريسيو بوكيتينو آداء ليفربول في الفندق قبل المباراة، لم يكن يمانع خسارتنا لكن بشرط أن نخسر بطريقة مقبولة، نحن محظوظون لعبورنا، ونتطلع لنهائي دوري الأبطال".