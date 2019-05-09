رياضة | تعليق ناري من مدرب توتنهام على التأهل لنهائي دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من مدرب توتنهام على التأهل لنهائي دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام عن سعادته عقب الفوز على آياكس بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة العودة في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا والتأهل للمباراة النهائية مؤكدًا انه يمتلك أبطالا.

وقال بوكيتينو في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أنا أمتلك أبطال، شكرًا لكرة القدم، شكرا، لا نستطيع العيش بدونها، شعوري لا يوصف بالكلمات. شكرا لكرة القدم. لن أتوقف عن شكرها".

واختتم بوكيتينو تصريحاته قائلاً : "بفضل كرة القدم وبفضل لاعبيني نحن الأن في النهائي. من دون كرة القدم لا أسّتطيع العيش"