رياضة | قبل صدام ليفربول وتوتنهام.. تاريخ 6 نهائيات جمعت فريقين من نفس البلد في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل صدام ليفربول وتوتنهام.. تاريخ 6 نهائيات جمعت فريقين من نفس البلد في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضرب فريق توتنهام الإنجليزي موعدًا ناريًا مع مواطنه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب على نظيره أياكس الهولندي بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب "أمستردام آرينا" في إياب نصف نهائي البطولة الأوروبية.

وتأهل فريق ليفربول الإنجليزي للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تخطي عقبة فريق برشلونة الأسباني في الدور نصف النهائي للبطولة، حيث خسر في لقاء الذهاب في "كامب نو" بنتيجة 3-0، قبل أن يحقق ريمونتادا تاريخية على ملعبه في لقاء الإياب بالفوز برباعية نظيفة.

وسيكون هذا النهائي الإنجليزي الثاني بعد نهائي 2008 بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في العاصمة الروسية موسكو، والذي حسمه مان يونايتد لصالحه بركلات الترجيح، كما يعتبر هذا النهائي السابع لبطولة دوري أبطال أوروبا الذي يجمع بين فريقين من دولة أوروبية واحدة، منذ إنطلاق البطولة الأوروبية عام 1956.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير المباريات النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا التي جمعت بين فريقين من دولة أوربية واحدة:-

- 2000:

نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2000 والذي أقيم على ملعب "سان دوني" في العاصمة الفرنسية "باريس"، جاء إسبانيًا خالصًا، وجمع بين فريقي ريال مدريد وفالنسيا، وانتهي بفوز الفريق الملكي بنتيجة 3-0 وتوج باللقب.

- 2003:

تقابل قطبي الكرة الإيطالية إيه سي ميلان ويوفنتوس في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أوروبا عام 2003 والذي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد" بالعاصمة الإنجليزية "لندن"، ونجح الميلان في حسم اللقب بركلات الترجيح 3-2 بعدما انتهي الوقتين الأصلي والإضافي للقاء بالتعادل السلبي.

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- 2008:

نهائي إنجليزي خالص لبطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2008 جمع بين مانشستر يونايتد و تشيلسي علي أرضية ملعب "لوزنيكي" بالعاصمة الروسية "موسكو" وانتهي الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتم اللجوء لركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح مان يونايتد بنتيجة 6-5.

- 2013:

في عام 2013 جاء نهائي دوري أبطال أوروبا ألمانيًا خالصًا جمع بين فريقي بايرن ميونيخ وبورسيا دورتموند علي أرضية ملعب "ويمبلي" بالعاصمة الإنجليزية "لندن" وفاز العملاق البافاري بنتيجة 2 - 1 وحسم اللقب الأوروبي.

- 2014:

شهد نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا عام 2014 مواجهة نارية بين قطبي مدريد، الريال وأتليتكو، في مدينة "لشبونة" بالبرتغال، وانتهي الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، وفاز الفريق الملكي بنتيجة 4-1 في الوقت الإضافي ليتوج باللقب.

- 2016:

تكررت المواجهة بين ريال مدريد وأتليتكو مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2016 لكن هذه المرة على أرضية ملعب "سان سيرو" بمدينة "ميلانو" الإيطالية، وتعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، قبل أن يحسم الريال اللقب بالفوز بنتيجة 5-3 بركلات الترجيح.