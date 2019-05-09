رياضة | صحفي مغربي لـ"الخليج 365 الرياضي": هيرفي رينار سيرحل عن المنتخب عقب كأس الأمم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحفي مغربي لـ"الخليج 365 الرياضي": هيرفي رينار سيرحل عن المنتخب عقب كأس الأمم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الصحفي المغربي الكبير "أحمد باعقيل" والمقرب من المنتخب الأول المغربي، في تصريحات خاصة ل "الخليج 365 الرياضي"، أن هيرفي رينار المدير الفني الفرنسي لأسود الأطلسي أصبحت أيامه معدودة في قيادة المنتخب بعد خلافاته مع الجامعه المغربية ورئيسها فوزي لجقع.

وكانت صحيفة ليكيب الفرنسية قد أشارت أول أمس إنها علمت من مصادرها أن رونار سيرحل عن المغرب بعد كأس الأمم و التي ستقام في مصر.

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و تحدث باعقيل، قائلا :"رينار لا يتعامل الأن مع الإعلام والصحافة المغربية يتجاهلها ويتحدث فقط مع الإعلام الفرنسي فقط، معظم أحاديثه تكون لفرنسا وعلاقته أصبحت متوترة بينه وبين الاتحاد المغربي.

وكشف باعقيل عن السبب الرئيسي في ظهور خلافات وتوتر كبير في العلاقة بين المدرب الفرنسي وبين الاتحاد المغربي، قال :"السبب الرئيسي هو رحيل المدير التقني المغربي والذي عاش كثيرا في فرنسا" ناصر لارغيت "من مركزه و هو أحد المقربين من هيرفي رونار وهو الذي كان مشرف علي المنتخبات الصغيرة في السن ولكن فشلت المنتخبات الصغري في التأهل لنهائيات كأس العالم وخرجت من البطولات الإفريقية مما أدي لرحيل لارغيت.

و أضاف، قائلا :"رينار كتب علي مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة به أن رحيل لارغيت المدير التقني السابق سيتسبب في فراغ كبير وأن رحيله سيكون خسارة وبالفعل توترت العلاقة منذ وقتها بين رونار ورئيس الاتحاد المغربي ووصلوا لحائط سد أكبر بعد عقد إجتماع بين رئيس الاتحاد ومساعد رونار الفرنسي "باتريس بوميل" ومصطفي حاجي وعزيز بودربالة لإختيار مدير تقني جديد وتجاهل رونار في ذلك.