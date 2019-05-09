رياضة | تعرف بالتفاصيل على بطولة الكرة الطائرة الشاطئية ببني سويف (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف بالتفاصيل على بطولة الكرة الطائرة الشاطئية ببني سويف (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت فعاليات بطولة الكرة الطائرة الشاطئية الأولى ببنى سويف وبصعيد بمصر والتى تستمر فعاليتها لمدة 5 ايام ، وتأتى البطولة تحت مسمى لاعب الكرة الطائرة الراحل محسن محمد لاعب نادى بنى سويف .

ويشارك بالبطولة ثماني فرق بنظام الدورى وهم فرق ( النسور ، الفتيان ، وادى دجلة ، الأصدقاء، النجوم ، الأهلى، الاتحاد ، الجيش ) بعدد 2 لاعبين لكل فريق وتقام 3 مباريات يوميا .

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وقال أحمد كامل منسق عام البطولة ل " الخليج 365 الرياضى " : البطولة تأتى برعاية المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف واحمد سرور مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ومسؤولي منطقة ببنى سويف للكرة الطائرة وعدد كبير من الرعاة تخليدا لذكرى الراحل محسن محمد بجانب كونها تأتى فى إطار تنشيط السياحة ببنى سويف.

وشهد حفل أفتتاح البطولة حضور احمد سرور مدير عام الشباب والرياضة وعبد العظيم سليمان رئيس منطقة بنى سويف للكرة الطائرة وإسماعيل هاشم ومحمد بدر أعضاء المنطقة بجانب حضور على جابر وإيمان ابو عوف أعضاء مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى وعدد كبير من الشخصيات الرياضية والعامة بالمحافظة أبرزهم محمد فاروق الحكم الكروى السابق واحمد عبد الله خلف وياسر شلبي ووليد سليم وعماد كساب وطارق عبد السلام وابو الخير عبد التواب ومحمد على واحمد قناوى واحمد برعى مدير إستاد بنى سويف .

وتختتم البطولة فعاليتها الأحد القادم بالملعب الفرعى باستاد بنى سويف الرياضى .