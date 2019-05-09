رياضة | جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يعلن قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة فريق وادى دجلة، غد الخميس، على ملعب بتروسبورت، في تمام العاشرة مساء، فى اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة والعشرون من عمر مسابقة الدورى الممتاز .

وضمت قائمة الزمالك لمواجهة وداى دجلة كلا من :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد

في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغني – محمود حمدي الونش – محمد عبد السلام – كماتشو – بهاء مجدي – عبد الله جمعة

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في خط الوسط : طارق حامد – محمود عبد العزيز – محمد حسن – أحمد سيد زيزو – يوسف اوباما – محمود عبد المنعم كهربا – محمد ابراهيم – أيمن حفني – إبراهيم حسن

فى خط الهجوم : حميد أحداد – عمر السعيد