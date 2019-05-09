رياضة | أول تعليق من هاري كين بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من هاري كين بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر هاري كين لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعد الفوز على فريق أياكس امستردام الهولندي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ‏هاري كين في تصريحات صحفية عقب المباراة : "لا استطيع وصف ما حدث، لا استطيع التحدث، وتوتنهام في قلبي، وأنا مشجع لهم قبل أن أكون لاعبًا، واللاعبين أظهروا الروح المطلوبة منهم".

وسيلتقي السبيرز ضد منافسه فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الوانداميتروبوليتانو.