انت الان تتابع تعرف على المواجهات الإنجليزية في نهائي دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد جمال ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:٢١ ص
توتنهام
تأهل فريق توتنهام الإنجليزى لنهائي دوري أبطال أوروبا على حساب اياكس الهولندى، من خلال ريمونتادا تاريخية حققها على الفريق الهولندى وخطف السبيرز بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال لأول مرة في تاريخه وثامن مرة فى تاريخ الفرق الإنجليزية، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في إياب الدور نصف النهائي، ولم يستفد أياكس من فوزه خارج الديار في المباراة الأولى على السبيرز بهدف دون رد، ليقلب توتنهام الطاولة عليه في الإياب بالفوز في مجموع المباراتين.
وبذلك الفوز يحجز السبيرز مقعدًا فى نهائى دورى الأبطال فى مواجهة إنجليزية من العيار الثقيل، يلتقى خلالها ليفربول على واندا ميترو بوليتانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم 1/6. ويعد هذا ثانى نهائى إنجليزى خالص فى تاريخ البطولة منذ بدايتها، وكان النهائى الأول بين مانشستر يونايتد وتشيلسي عام 2008 والذى أقيم
وبذلك الفوز يحجز السبيرز مقعدًا فى نهائى دورى الأبطال فى مواجهة إنجليزية من العيار الثقيل، يلتقى خلالها ليفربول على واندا ميترو بوليتانو، بالعاصمة الإسبانية مدريد يوم 1/6.
ويعد هذا ثانى نهائى إنجليزى خالص فى تاريخ البطولة منذ بدايتها، وكان النهائى الأول بين مانشستر يونايتد وتشيلسي عام 2008 والذى أقيم فى موسكو على ملعب لوزنيكي.
حيث خطف خلالها الشياطين الحمر البطولة من البلوز بركلات الترجيح وذلك بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، سجلهما كل من فرانك لامبارد للبلوز وكريستيانو رونالدو لصالح مانشستر، لينتصر الشياطين الحمر بـ6- 5 عن طريق ركلات الترجيح.
كما يعد السبيرس ثامن فريق إنجليزى يصل إلى نهائى البطولة حيث وصل كل من ليفربول، مانشستر يونايتد، نوتنجهام فورست، أستون فيلا، ليدز يونايتد، آرسنال وتشيلسي.
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