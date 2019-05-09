انت الان تتابع مدافع ليفربول عن نهائي دوري الأبطال: مستعد لأي فريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١٠:١٩ م

ارنولد

كشف المدافع الإنجليزى ألكساندر أرنولد لاعب فريق ليفربول، عن جاهزيته لمواجهة أى فريق، وشارك أرنولد فى الريمونتادا التاريخية التي حققها فريقه على العملاق الكاتالوني برشلونة، في مفاجأة من العيار الثقيل بأربعة أهداف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء أمس الثلاثاء، على ملعب «أنفيلد» في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، وأستغل ألكسندر- أرنولد انشغال دفاع برشلونة لينفذ ركلة ركنية سريعة نحو الخالي من الرقابة أوريجي الذي تابعها من مسافة قريبة في الشباك.

ونشر أرنولد تويتة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وهو يشاهد مباراة أياكس وتوتنهام قائلا: "جاهز لأي فريق". ويلتقي الفريق الهولندي بالسبيرس فى ذهاب نصف نهائى دورى الأبطال، على ملعب يوهان كرويف، ويتعادل أياكس مع السبيرس بهدفين لكل منهما حتى الآن، وسيلتقى المتأهل من المباراة بالريدز على ملعب واندا ميترو

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