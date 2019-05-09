انت الان تتابع محمود الخطيب يسير على خطى رئيس الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٢٣ م

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الذي أقيم مساء اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر إقامتها يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز، الخطيب سار على خطى رئيس مجلس إدارة الزمالك في جلساته مع اللاعبين داخل أرض الملعب، حيث قام رئيس القلعة الحمراء بالنزول إلى أرض الملعب قبل انطلاق المران واجتمع باللاعبين والجهاز الفني داخل ملعب التتش بالجزيرة.

اجتماع رئيس الأهلي مع اللاعبين ليس بأمر جديد حيث اعتاد الخطيب على عقد جلسات مع الفريق لكنه كان يفعل ذلك داخل غرف الملابس ولا ينزل إلى أرض الملعب، حتى عندما كان يحضر المران كان يتابعه من خارج الخطوط دون الاجتماع مع اللاعبين، لكنه لا يعتمد على تصوير جلساته مع الفريق ونشرها ويكتفي بخروج بيانات رسمية من

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