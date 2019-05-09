انت الان تتابع صحف إنجلترا تعلق على ريمونتادا توتنهام التاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد جمال ٠٨ مايو ٢٠١٩ - ١١:٤٢ م

لوكاس مورا

تناولت الصحف الإنجليزية الريمونتادا التاريخية التي حققها توتنهام على اياكس، وخطف السبيرس بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، من أنياب مضيفه أياكس أمستردام الهولندي، بالفوز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب «يوهان كرويف أرينا» في إياب الدور نصف النهائي. ولم يستفد أياكس من فوزه خارج الديار في المباراة الأولى على السبيرز بهدف دون رد، ليقلب توتنهام الطاولة عليه في الإياب بالفوز في مجموع المباراتين، ويضرب موعدًا من العيار الثقيل أمام ليفربول الذي أزاح برشلونة أمس الثلاثاء بريمونتادا تاريخية.

وعلقت صحيفة «ذا صن» على المباراة بعنوان على موقعها الإلكترونى قائلة: "هاتريك مورا فى الوقت القاتل.. يكمل ملحمة العودة لتوتنهام". بينما جاء عنوان «ميرور»: "هاتريك لوكاس مورا.. وهدف فى الدقيقة الأخيرة ترسل السبيرز لنهائي دوري الأبطال". وجاء عنوان «ديلى ميل» على