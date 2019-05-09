انت الان تتابع مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة وادي دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٩ مايو ٢٠١٩ - ١٢:١٧ ص

الزمالك

أعلن السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة نظيرة وادي دجلة، غدً الخميس على ملعب ستاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الممتاز، وشهدت استبعاد مصطفى فتحي، حازم إمام، فرجاني ساسي، خالد بوطيب ومحمد عنتر للإصابة، وحمدي النقاز للإيقاف وأحمد مدبولي وعمر صلاح لاسباب فنية، وقرر مدرب الفارس الأبيض ضم محمد أحمد "كاماتشو"، لتعويض غيب النقاز وحازم.

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وجاءت قائمة الزمالك كالتالي: محمود عبدالرحيم "جنش"، عماد السيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، بهاء مجدي، محمد أحمد كماتشو، طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمد إبراهيم، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، إبراهيم حسن، محمود عبدالمنعم كهربا، أيمن حفني، حمدي