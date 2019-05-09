توتنهام يضرب موعدا مع ليفربول بنهائي أبطال أوروبا

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تفوق توتنهام هوتسبير على أياكس أمستردام بفضل قاعدة الأهداف خارج الملعب عقب تعادلهما 3-3 في مجموع المباراتين اليوم الأربعاء ليضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وفاز توتنهام 3-2 في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي اليوم وسيواجه ليفربول.
وانتهت مباراة الإياب، الأربعاء، على ملعب الفريق الهولندي في أمستردام بفوز توتنهام 3-2، وكان أياكس فاز في مواجهة الذهاب في لندن بهدف نظيف.
ويستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، المباراة النهائية في الأول من يونيو المقبل.
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