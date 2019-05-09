انت الان تتابع توتنهام يضرب موعدا مع ليفربول بنهائي أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لوكاس مورا سجل ثلاثية

تفوق توتنهام هوتسبير على أياكس أمستردام بفضل قاعدة الأهداف خارج الملعب عقب تعادلهما 3-3 في مجموع المباراتين اليوم الأربعاء ليضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز توتنهام 3-2 في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي اليوم وسيواجه ليفربول.

Advertisements

وانتهت مباراة الإياب، الأربعاء، على ملعب الفريق الهولندي في أمستردام بفوز توتنهام 3-2، وكان أياكس فاز في مواجهة الذهاب في لندن بهدف نظيف.

ويستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، المباراة النهائية في الأول من يونيو المقبل.