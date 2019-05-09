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ميسي يطلب ترميم دفاعات برشلونة بلاعب ألماني

كشفت تقارير إعلامية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي طلب من إدارة النادي ترميم دفاعات الفريق من خلال التعاقد مع الظهير الألماني يوشوا كيميش، خصوصاً بعد المستويات التي قدمها هذا الموسم في صفوف البافاري.

من المؤكد أن ليلة السقوط الكبير أمام ليفربول الإنجليزي وتوديع دوري أبطال أوروبا في سيناريو مكرر ستدفع المسؤولين في برشلونة إلى وضع خطط جديدة للنادي في الاستعداد للموسم المقبل. خاصة وأن الغريم ريال مدريد الذي بدا هذا الموسم أقرب ما يكون إلى فريق من الدرجة الثانية فحسب، بدأ مبكراً في تعزيز الصفوف لموسم يريد أن يستعيد فيه طعم الفوز بالألقاب.

أفاد موقع "دون بالون" الرياضي أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي طلب من إدارة النادي التعاقد مع لاعبين جدد للموسم المقبل، وأنه وضع على رأس القائمة المدافع الدولي الألماني يوشوا كيميش (27 عاماً) نظراً لأدواره الدفاعية والهجومية في الوقت ذاته. وبحسب الموقع الألماني فإن إدارة النادي بدأت بالفعل في التحرك من أجل ضم نجم بايرن ميونيخ.

وينقل الموقع الإسباني أن البلوغرانا مستعد لدفع 80 مليون يورو على الأقل من أجل الفوز بخدمات ظهير بايرن ميونيخ. ويبدو أن تميز كيميش في المساهمات الهجومية لفريقه يقربه كثيراً من الانسجام مع أسلوب لعب برشلونة الهجومي. كما يكلفه مدربه نيكو كوفاتش بأدوار في وسط الملعب في بعض المباريات.

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ولا يُخفى أن بعض لاعبي ومسؤولي البلوغرانا يبدون إعجابهم بمستوى اللاعب الألماني. وفي هذا السياق كان أسطورة برشلونة تشافي قد قال في وقت سابق لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية موجهاً كلامه إلى كيميش: "من حيث أسلوب اللعب ستكون اللاعب الأمثل بالنسبة إلى برشلونة".

ويأتي ذلك في وقت أدرك فيه برشلونة صعوبة الحصول على خدمات قلب دفاع أياكس أمستردام الهولندي ماتياس دي ليخت بعد أن ارتفع سعره إلى رقم خيالي وسط تنافس كبريات الأندية الأوروبية للفوز بتوقيعه.

يُذكر أن قيمة كيميش في سوق الانتقالات بحسب موقع ترانسفيرماركت تبلغ 60 مليون يورو، ويرتبط اللاعب الدولي مع بايرن بعقد يمتد حتى 2023. لكن هل يكفي هذا المبلغ لإقناع مسؤولي البافاري للتخلي عن المدافع الشاب؟