الامارات | ريمونتادا إنجليزية جديدة تطيح بأياكس وتصعد بتوتنهام لمواجهة ليفربول

شكرا لقرائتكم خبر عن ريمونتادا إنجليزية جديدة تطيح بأياكس وتصعد بتوتنهام لمواجهة ليفربول والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مفاجأة جديدة في دوري أبطال أوروبا وريمونتادا أخرى بطلها هذه المرة فريق توتنهام الإنجليزي الذي أطاح بمضيفه فريق أياكس أمستردام الهولندي، بعد مباراة رائعة حول فيها الفريق الإنجليزي الذي كان قد خسر في مباراة الذهاب على أرضه بهدف إلى فوز وصعود إلى المباراة النهائية في الشوط الثاني بعدما أحرز ثلاثة أهداف.

حيث تفوق توتنهام هوتسبير على أياكس أمستردام بفضل قاعدة الأهداف خارج الملعب عقب تعادلهما 3-3 في مجموع المباراتين اليوم الأربعاء ليضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وفاز توتنهام 3-2 في مباراة الإياب بالدور قبل النهائي اليوم وسيواجه ليفربول، وانتهت مباراة الإياب، الأربعاء، على ملعب الفريق الهولندي في أمستردام بفوز توتنهام 3-2، وكان أياكس فاز في مواجهة الذهاب في لندن بهدف نظيف، ويستضيف ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد، المباراة النهائية في الأول من يونيو المقبل، ويدين الفريق الإنجليزي بفوزه وصعوده إلى المباراة النهائية للاعب لوكاس مورا، الذي سجل الثلاثية التاريخية.