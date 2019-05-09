الامارات | الغيابات تضرب «الصقور» قبل مواجهة الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن الغيابات تضرب «الصقور» قبل مواجهة الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يعاني فريق الإمارات إصابات كثيرة قبل مواجهة الجزيرة، غداً، في رأس الخيمة، ضمن الجولة 24 من دوري الخليج العربي، وهي المباراة التي يضع عليها الفريق الكثير من الآمال لحصد ثلاث نقاط جديدة تقوده إلى منطقة الأمان، بعد أن حقق فوزاً صعباً على منافسه المباشر الفجيرة في المباراة الماضية.

وقال مصدر لـ«الإمارات اليوم» إن «لاعب الوسط، فهد خلفان، سيغيب عن الفريق لتعرضه إلى إصابة قوية بقي على إثرها في المستشفى لأكثر من ثلاثة أيام، كما يغيب أحمد مال الله حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة، إضافة إلى هداف الفريق، الفرنسي دياباتي، بسبب الحصول على البطاقة الحمراء المباراة الماضية، فيما لم يتحدد موقف اللاعب، وليد عمبر، أيضاً من المشاركة بسبب الإصابة، بينما التحق الحارس، علي صقر، بالتدريبات الجماعية للفريق لأول مرة خلال تدريب أول من أمس». ويحتل الإمارات المركز الـ12 في ترتيب جدول دوري الخليج العربي.