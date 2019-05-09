الامارات | محمد عمر بن حيدر رئيساً فخرياً لاتحاد الكاراتيه

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمر بن حيدر رئيساً فخرياً لاتحاد الكاراتيه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منح مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، برئاسة اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، رجل الأعمال الإماراتي، محمد عمر بن حيدر، الرئاسة الفخرية للاتحاد وشهادة الحزام الأسود (7 دان). وأكد الاتحاد، في بيان صحافي، أن هذا التكريم لما يقدمه بن حيدر، ومجموعته الاستثمارية، من إسهامات ورعاية ودعم كبير لمنتخبات الكاراتيه وبطولات الاتحاد. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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