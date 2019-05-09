الامارات | العربي يجدِّد عقد الكرواتي بريدراغ

شكرا لقرائتكم خبر عن العربي يجدِّد عقد الكرواتي بريدراغ والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدد مجلس إدارة النادي العربي عقد مدربه الكرواتي بريدراغ ستيلينوفيتش، لقيادة الفريق في الهواة، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم المقبل. وذلك بحسب ما أكده إداري الفريق، محمود البلوشي، لـ«الإمارات اليوم».
وعن مستقبل اللاعب ميهاي، قال: لاتزال هناك مفاوضات مستمرة، ولم يحسم فيها شيء.
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